سويسرا – فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” امس مزيدا من العقوبات على كرة القدم الروسية مبررا ذلك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقررت اللجنة التنفيذية في “اليويفا” حرمان جميع الأندية الروسية للرجال والسيدات ولجميع الفئات العمرية من المشاركة في المسابقات الأوروبية في الموسم الكروي المقبل.

كما قرر “اليويفا” حرمان المنتخب الروسي للسيدات من المشاركة في نهائيات أمم أوروبا المقررة في إنجلترا بين 6 و31 يوليو المقبل وتصفيات كأس العالم 2023، وحرم المنتخب الروسي للرجال من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية الموسم المقبل.

كما أعلن “اليويفا” أن طلب روسيا استضافة بطولة أمم أوروبا للرجال 2028 أو 2032 غير مؤهل.

وفي الـ28 من فبراير الماضي قرر “الفيفا” و”اليويفا” في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم “قطر 2022” وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

كما حرم “اليويفا” مدينة بطرسبورغ الروسية من استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر الجاري وأسند استضافتها للعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: uefa.com + RT