اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، سقوط ضحايا من قواته، إثر قصف اتهم جماعة الحوثيين بشنه بمحافظة الجوف، في أول أيام عيد الفطر في ظل هدنة الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على “تويتر”، إن “أحد أفراد القوات المسلحة قتل وأصيب آخر بقذيفة أطلقتها ميلشيا الحوثي على أحد المواقع في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف”.

ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين بشأن اتهام الجيش اليمني لهم بخرق الهدنة الأممية التي تدخل اليوم شهرها الثاني.

المصدر: “سبوتنيك”