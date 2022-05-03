لبنان – تطرق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، إلى حادث الزورق، الذي غرق وعلى ‏متنه 60 شخصا في مدينة طرابلس شمالي لبنان‎.‎

وكتب الحريري في تغريدة عبر “تويتر”: “فطر سعيد للجميع. أطيب التمنيات للأخوة العرب والمسلمين وأصدق الدعاء لأهلنا في لبنان وعمّاله في عيدهم بظروف أفضل”.

وأضاف: “نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يتغمّد ضحايا زورق الموت في طرابلس برحمته وأن يسبغ على قلوب أهلهم وأحبتنا المفجوعين بنعمة الصبر وأن يعوضهم العدالة التي ينادون بها. كل عام وبلادنا بخير”.

وكان الجيش اللبناني أعلن قبل أيام عن إنقاذ 48 شخصا كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه “تم توقيف المواطن “ر.م.أ” للاشتباه بتورطه في عملية التهريب”ـ موضحا أن “التحقيقات بوشرت باشراف القضاء المختص”.

المصدر: RT