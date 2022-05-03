ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة إنه لا يوجد طريق أو مسار في ليبيا سوى الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية، مضيفًا إن الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة وأن الأبواب والطرق قد أقفلت أمام من يريدون التمديد لأنفسهم وأن ليبيا ستصل إلى الانتخابات مهما كاد الكائدون حسب تعبيره.

الدبيبة أوضح خلال كلمة له خلال معايدة نظمها المجلس البلدي مصراتة بحضور عدد من الوزراء والنواب وسياسيي ونشطاء المدينة، أن الحكومة وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل، وأنهم مستمرون في دعم الفقراء، وصندوق دعم الزواج، مؤكدًا أنه ستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد.

وبشأن وضع الشبكة الكهربائية قال الدبيبة أن الكهرباء تحسن في المدة الماضية قياسًا بالسنوات السابقة.

ودعا الدبيبة إلى الوقوف مع الوطن ضد مشاريع التقسيم والحروب، كما طالب بدعم إجراء الانتخابات، كي يختار الناس من يريدون، مذكرًا بشعار حكومته أنه لا حرب ولا قتال في ليبيا مرة أخرى.