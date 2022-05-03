مدريد – تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة مدريد الإسبانية للأساتذة بكرة المضرب بفوزه اليوم الثلاثاء على البريطاني جاك درابير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر روبليف المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-4 و7-5، خلال ساعتين و19 دقيقة.

وسيواجه روبليف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، إما البريطاني دانييل إيفانز أو الفائز من مواجهة الأمريكي جونسون بروكسبي والإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت.

المصدر: rsport.ria.ru