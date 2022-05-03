 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ69.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ عمليته الخاصة وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يصعّد الغرب بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر.

ميدانيا..

  • صواريخ “أونيكس” تدمر مركزا لوجستيا بمطار عسكري لإيصال الأسلحة الغربية قرب أوديسا
  • الدفاع الروسية: تدمير مركز لوجيستي في أوديسا يستخدم لإيصال أسلحة أجنبية لكييف وتدمير حظائر مسيرات
  • لجنة التحقيقات الروسية تحدد دائرة الأشخاص المتورطين في برنامج الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا
  • الجيش الروسي يسلم أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف
  • معتقل أوكراني نازي لدى القوات الروسية: طبيب كتيبة “أيدار” قتل بمسدسه جرحى مقاتلي دونباس عام 2014
  • موسكو تفتح قضايا جنائية ضد 75 من المرتزقة المشاركين بالقتال في أوكرانيا

دوليا..

  • بوتين يوقع مرسوما بشأن الإجراءات الاقتصادية ردا على القرارات غير الودية لبعض الدول الأجنبية
  • حزب بريطاني يحث لندن على الانسحاب من الناتو بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
  • مدفيديف: زيلينسكي سيستمر في استجداء المال والسلاح لأن السلام يعني نهايته
  • البابا فرانسيس يعلن استعداده لزيارة موسكو ولقاء بوتين من أجل التوصل لحل في أوكرانيا
  • نائبة إيطالية تدعو رئيس الوزراء للمثول أمام البرلمان لتوضيح سبب إمداد كييف بالأسلحة
  • هآرتس: إسرائيل تميل لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا
  • البنتاغون يدعو لعدم المقارنة بين وضع أوكرانيا وتايوان
  • بوريل يرجح فصل مجموعة أخرى من البنوك الروسية عن نظام سويفت
  • وسائل إعلام: سلاح الجو الألماني رافق طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق
  • لاتفيا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
  • السفير الروسي في أنغولا: الغرب يبتز ويضغط على الدول الإفريقية لإدانة روسيا
  • وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لتخزين الغذاء والدواء تحسبا لحالة طوارئ
  • صحيفة أمريكية: الغرب وقع في فخ العقوبات ضد روسيا
  • البيت الأبيض: لا توجد حاليا خطط لزيارة بايدن إلى أوكرانيا
  • واشنطن: لا نرى أي دلائل على مساعدة الصين لروسيا في أوكرانيا
  • شولتس: رفض استقبال شتاينماير في كييف أدى إلى إعاقة زيارتي لها
  • وزير: سلوفاكيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في حال فرض حظر على النفط الروسي