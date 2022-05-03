ليبيا – طالب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاآغا، بريطانيا بمساعدة ليبيا في إخراج عناصر “فاغنر” الروسية من ليبيا، داعيًا إلى شراكة استراتيجية بين بريطانيا وليبيا قائمة على الأعمال والأمن والاستخبارات.

باشاآغا أوضح في حوار مع صحيفة “التايمز” البريطانية تابعت المرصد أبرز ما جاء فيه أن حاجة ليبيا إلى دعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي، مثلما هي حاجة أوكرانيا، مضيفًا :”تواجه ليبيا اليوم واحدة من أصعب المعارك حتى الآن بينما تقاتل القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، فإننا في ليبيا نخوض المعركة نفسها”.

وقال :”كرئيس للحكومة لقد وعدت بإعادة فاغنر إلى وطنهم، لكنني بحاجة إلى مساعدة المملكة المتحدة التي ستكون حليفًا لا يقدر بثمن في حرب ليبيا ضد المرتزقة الأجانب”.

وعرض باشاآغا على البريطانيين بأن تكون حكومته الشريك لهم في مقاومة روسيا بأفريقيا بالقول :” أصدقائي البريطانيون، إذا كنتم تريدون أن يقاوم شريك في أفريقيا روسيا فإن حكومتي مستعدة للعمل معكم إنها شريككم الوحيد القادر على ذلك”.

ووعد رئيس الحكومة المكلف من وصفهم بـ”أصدقائي البريطانيين” بمشاركة ليبيا في جهود إبعاد العالم عن النفط الروسي، مضيفًا :” بلدي لديه الكثير من الإمكانات. لدينا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، وبمجرد أن نعيد تشغيل المضخات، سنساعد في إبعاد العالم عن النفط الروسي”.

وتعهد باشاآغا خلال حواره بالعمل على إعادة الديمقراطية إلى ليبيا، وكذلك العمل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.