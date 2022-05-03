إنجلترا – أعلنت شركة “بريتش بتروليوم” (BP) النفطية البريطانية، أنها تكبدت أكبر خسارة فصلية صافية لها على الإطلاق من جراء انسحابها من الشراكة مع شركة “روس نفط” الروسية.

وقالت الشركة، إن قرارها بالانسحاب من روسيا نتيجة للحرب في أوكرانيا، دفعها إلى المنطقة الحمراء في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، معلنة أن خسائرها بلغت 20.4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بأرباح 4.7 مليار دولار في العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بريتش بتروليوم”، برنارد لوني: “أدى قرارنا في فبراير بالتخلي عن حصتنا في “روس نفط” إلى رسوم مادية غير نقدية وخسارة رئيسية”.

وأوضح لوني أنه “في الربع الذي هيمنت عليه الأحداث المأساوية في أوكرانيا والتقلبات في أسواق الطاقة، كان تركيز الشركة ينصب على توفير الطاقة الموثوقة التي يحتاجها عملاؤنا”.

المصدر: أ ب