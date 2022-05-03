تحرك عاجل في مصر بعد احتجاز 20 بحارا مصريا في اليمن

تحرك عاجل في مصر بعد احتجاز 20 بحارا مصريا في اليمن

مصر – نجحت الجهات السيادية في مصر، في الافراج عن 20 بحارا (صيادا) مصريا كانوا محتجزين باليمن، وفقا لما ذكرته قناة “اكسترا نيوز” المصرية.

وجاءت جهود الإفراج عن البحارة انطلاقا من التوجهات الرئاسية للأجهزة المعنية بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصريين بالداخل والخارج، وتبين أن كافة البحارة بخير وقد لقوا الرعاية اللازمة.

وكان عدد من البحارة المصريين ألقي القبض عليهم في اليمن، بعد أن وجهت إليهم تهمة تجاوز المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح. وسادت آنذاك حالة من الحزن بين أهالى الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، إثر تلقيهم نبأ حبسهم 6 أشهر، ومصادرة المركب ومحتوياته، علاوة على غرامة قدرها 25 ألف دولار.

المصدر: القاهرة 24