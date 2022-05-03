التشيك – أعنت جمهورية التشيك رفضها الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، مشيرة إلى أنها مستعدة لدعم مقترح وقف شراء دول الاتحاد الأوروبي للمشتقات النفطية من روسيا بنهاية عام 2022.

وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا في تصريح إن بلاده “ما زالت تريد دفع ثمن الغاز (الروسي) باليورو، خاصة أنها تشتري معظمه في بورصات أوروبا الغربية”.

وأضاف: “الشركة التشيكية الوحيدة التي تشتري الغاز مباشرة من روسيا هي شركة الطاقة ČЕZ التي تدفع وستواصل الدفع باليورو”.

وتابع أن براغ “مستعدة لدعم اقتراح وقف شراء إلى دول الاتحاد الأوروبي النفط من روسيا بنهاية عام 2022 إذا تم تنفيذ خطط المشتريات المشتركة لمواد الطاقة الخام، وإذا كان لدى الاتحاد الأوروبي احتياطيات معينة”.

المصدر: lenta.ru