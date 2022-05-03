قبل 6 أشهر من موعد مونديال قطر.. الجولة الترويجية لكأس العالم تنطلق

قطر – تبدأ خلال عطلة عيد الفطر المبارك الجولة الترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم، مع بقاء 6 أشهر فقط على انطلاق مونديال قطر 2022، والذي يقام لأول مرة في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وبإمكان المشجعين في قطر إلقاء نظرة على النسخة الأصلية من الكأس الشهيرة مع استضافة قطر للجولة الترويجية للكأس خلال الفترة بين 5- 10 مايو الجاري، والتي تشمل عددا من أبرز معالم الجذب السياحية في البلاد، ومن ضمنها حديقة أسباير، ومرسى لوسيل، وسوق واقف، إضافة إلى مدينة مشيرب، قلب العاصمة القطرية الدوحة.

وتعد فعالية جولة الكأس احتفالية خاصة بالنسخة الأصلية من كأس العالم، وتسبق جولة كأس العالم، والتي ستختتم في الدوحة قبل انطلاق صافرة مباراة الافتتاح لمونديال قطر 2022 في استاد البيت في 21 نوفمبر.

وستشهد فعاليات جولة كأس العالم المتاحة لعامة الجمهور، حضور مجموعة من الضيوف المميزين والشخصيات البارزة في عالم كرة القدم.

كما سيحظى الحضور بباقة من الأنشطة مع إتاحة الفرصة لهم للفوز بتذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة، التي ستجمع بين منتخبي قطر والإكوادور.

ويمكن لعامة الجمهور مشاهدة النسخة الأصلية من كأس العالم بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 9 مساء، حيث تستضيف حديقة أسباير الكأس يوم الخميس 5 مايو، وملعب الكريكت في المنطقة الصناعية الجمعة 6 مايو، ومرسى لوسيل السبت 7 مايو، وسوق واقف الأحد 8 مايو، ومدينة مشيرب قلب الدوحة الإثنين 9 مايو.

وتستضيف الكأس خلال فترة النهار، العديد من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك من قطاعي الصحة والتعليم، فيما من المقرر أن يشهد اليوم الأخير من جولة الكأس في 10 مايو احتفالية خاصة في الحي الثقافي كتارا.

المصدر: qatar2022.qa