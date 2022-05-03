روسيا – كشف فيتالي باشتانيك النازي المعتقل لدى القوات الروسية، الذي كان عنصرا في كتيبة “أيدار” النازية الأوكرانية، أن طبيبا من كتيبته قام بتصفية المسلحين الجرحى من دونباس في عام 2014.

وقال باشتانيك في شهادات أدلى بها للقوات الروسية إن “طبيبا من كتيبة النازيين (أيدار) قتل شخصيا عددا من جرحى مقاتلي دونباس في يونيو عام 2014، وذلك بالقرب من مدينة ششاستيا في جمهورية لوغانسك”.

وأشار إلى أن اسم الطبيب كان فاليرا ويبلغ من العمر حوالي 32 عاما، وكانوا ينادونه بـ”دوك”.

وتابع أن أحد المسلحين الجرحى كان طريح الفراش ومصابا بصدره، فحضر هذا الطبيب إليه ونظر لحالته، ثم أخرج مسدسا وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

المصدر: “نوفوستي”