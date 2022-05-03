نيجيريا – كشف وزير الموارد البترولية النيجيري، تيميبري سيلفا، أن بلاده والمغرب يسعيان لتأمين التمويل لمشروع ضخم لخط أنابيب يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا والأسواق الأوروبية.

وأشار تيميبري سيلفا إلى أن “خط الأنابيب سيكون توسيعا لمنشأة تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ العام 2010″، مضيفا: “نريد أن نمدد خط الأنابيب هذا على طول الطريق إلى المغرب..في الوقت الحالي، ما زلنا في مرحلة الدراسات، وبالطبع..نحن في مرحلة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع والكثير من الجهات تبدي اهتماما”.

وأكمل سيلفا: “كان الروس معي في المكتب الأسبوع الماضي، وهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا المشروع وهناك كثر غيرهم يرغبون أيضا في الاستثمار فيه”، لافتا إلى أنهم “لم يبرموا أي ترتيب مالي لخط الأنابيب”.

وتابع: “هناك اهتمام دولي كبير واهتمام لمستثمرين بالمشروع، لكننا لم نختر بعد المستثمرين”.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أربع سنوات، اتفق العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري، على المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي في صفقة وقعت عام 2016، حيث أنه لطالما تمت مناقشة إنشاء خط أنابيب لنقل موارد الغاز النيجيرية إلى شمال إفريقيا، إذ أجرت الجزائر محادثات مع نيجيريا عام 2002 بشأن خط أنابيب مماثل يعبر منطقة الساحل.

المصدر: “فرانس برس”