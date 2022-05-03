إسرائيل – ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن إسرائيل تميل بشكل متزايد إلى زيادة المساعدات العسكرية والمدنية لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل يميلون بشكل متزايد إلى تعزيز المساعدة العسكرية والمدنية للدولة الأوكرانية”.

وأضافت: “خلال مناقشة هذه القضية، دعم معظم المسؤولين الإسرائيليين زيادة كمية الإمدادات العسكرية والمدنية المقدمة إلى أوكرانيا”.

وأشارت إلى أنه “من المتوقع إجراء مناقشة إضافية في الأيام المقبلة، سيتم خلالها مراجعة قائمة المواد التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا”، لافتة إلى وجود إجماع بين المشاركين في المحادثات على أن أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة المتطورة وأنظمة الهجوم لن يتم إرسالها إلى كييف”.

ورفضت إسرائيل، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الطلبات الأوكرانية والغربية بإرسال معدات عسكرية إلى كييف، بهدف الحفاظ على علاقتها مع موسكو.

ووافقت اسرائيل مؤخرا على توفير الخوذات والسترات الواقية من الرصاص لأوكرانيا، بعد إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية في الأيام الأولى للحرب وإنشاء مستشفى ميداني في غرب أوكرانيا.

المصدر: “هآرتس”