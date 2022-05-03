ألمانيا – أكد الرئيس الفخري والمهاجم السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني أولي هونيس اليوم الثلاثاء أن المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيبقى في صفوف عملاق بافاريا في الموسم المقبل.

وكان ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده مع بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في يونيو 2023 عبر عن رغبته في الرحيل للالتحاق بنادي برشلونة الإسباني، بعد تقارير عن نية ناديه الحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إرلينغ هالاند.

كما يعتقد المهاجم البولندي الذي سيبلغ 34 عاما في أغسطس المقبل وصاحب 49 هدفا في 44 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم أن مغامرته في بافاريا قد انتهت بعدما فاز بكل الألقاب الممكنة (19 لقبا) وسجل 343 هدفا في 373 مباراة، ليتوج ثاني أفضل الهدافين في تاريخ النادي بعد “المدفعجي” غيرد مولر.

غير أن ادارة البايرن تخالف تطلعات أفضل لاعب في العالم في العامين الماضيين بحسب “الفيفا”، حيث أكد هونيس (70 عاما) أن ليفاندوفسكي سيبقى مع البايرن، مؤكدا في مقابلة لاذاعة “بي آر 24” الألمانية أنه “مقتنع بنسبة 100 في المئة أن روبرت ليفاندوفسكي سيلعب في بايرن الموسم المقبل. لديه عقد والمسألة سهلة وبهذه البساطة”.

ولم تشذ كلمات مدرب بايرن يوليان ناغلسمان عن الرئيس الفخري، إذ كان صرح قبل 15 يوما خلال مؤتمر صحافي أن “ليفاندوفسكي ما زال يرتبط ببايرن بموجب عقد وسيتابع اللعب معنا”.

وحسب وسائل إعلام محلية، فان البايرن مستعد لتقديم عرض جديد لمدة عام إضافي مع الشروط المالية ذاتها لهداف الدوري هذا الموسم (34 هدفا في 32 مباراة)، غير أن الأخير يطالب بتمديد لموسمين إضافيين مع إعادة تقييم راتبه.

المصدر: أ ف ب