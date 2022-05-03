لبنان – أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن البنك الدولي “لا يزال يجري مفاوضات بشأن تمويل استجرار الغاز المصري، وننتظر موافقته على الدخول بالمفاوضات المالية على شروط التمويل”.

وأشار فياض إلى أن “البنك لا يزال يجري مفاوضات على عدة أمور، من بينها الجدوى السياسية، ويهمنا أن يتم الأمر بأسرع وقت”، مؤكدا أن “عقود الغاز أصبحت جاهزة، وممكن توقيعها مع الأخوة في سوريا ومصر”.

وأوضح أن “البنك الدولي والإدارة الأمريكية يجب أن يؤمنا موافقتهما على التمويل”، لافتا إلى أن “هذا المشروع يجمع بين الأخوة العرب، وهو أرخص ما يمكن أن نصل إليه في الكهرباء، وهو تقريبا نصف سعر الديزل الذي نستخدمه”.

وأضاف: “نحن مدينون لمصر على وقوفها إلى جانب لبنان، ومدينون للأردن وسوريا على إتمام نقل المادة إلى لبنان”، كاشفا “أننا حصلنا سابقا من وزارة الخزانة الأمريكية، على رسالة فحواها أنها مطلعة على مشروعي جر الغاز والكهرباء عبر سوريا، وأن من خلال قراءتها لطريقة التعاقد، واستجداء سوريا لأتعابها على هذا الموضوع وهو أخذ جزء من الكهرباء وليس المال، تبين أنها لا يخضع هذين العقدين لأي من العقوبات الأمريكية المفروضة وفقا لقانون قيصر مبدئيا، لكن هناك حاجة للإجابة على بعض الأسئلة من قبل الدول المعنية، ونحن أرسلنا الأجوبة”.

المصدر: “النشرة”