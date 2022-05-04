القدس – سمحت إسرائيل باستئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، الذي يصادف ما يسمى “عيد الاستقلال الإسرائيلي”.

هذا ومنعت القوات الإسرائيلية رفع أذان العشاء، امس الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن “قوات الاحتلال منعت أداء صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد الأقصى المبارك، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، في حائط البراق بسبب ما يسمى عيد الاستقلال”.

من جهته، قال الناطق باسم حركة “فتح”، منذر الحايك: “‏رفع الأعلام الإسرائيلية والغناء في باحات المسجد الأقصى أسلوب جديد لاستفزاز مشاعر المسلمين سيواجه بالرباط والتصدي، وعلى الاحتلال تحمل مسؤولية إشعال فتيل الحرب الدينية‏”.

المصدر: RT + “معا”