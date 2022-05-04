واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها أنتوني بلينكن سيلقي كلمة في الخامس من مايو يعرض فيه السياسة المحدثة للقيادة الأمريكية نحو الصين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: “الخميس 5 مايو 2022، ستستقبل جمعية آسيا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي سيلقي خطابا يحدد سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الصين”.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية، فإن خطاب بلينكن القادم سيكون “نظرة عامة على إستراتيجية” السلطات الأمريكية. في الوقت نفسه، لن يتم الإعلان عن التفاصيل والنص الكامل للاستراتيجية المحدثة.

المصدر: “نوفوستي”