مدريد – تأهلت الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا إلى الدور نصف النهائي من بطولة مدريد لكرة المضرب بفوزها يوم الأربعاء على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين نظيفين في ربع نهائي المسابقة.

وحسمت ألكسندروفا البالغة 27 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و30 دقيقة.

وستقابل النجمة الروسية في الدور نصف النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، التونسية أُنس جابر التي فازت في وقت سابق اليوم على الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru