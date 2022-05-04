ليبيا – قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر بشير السعداوي إن كل المعطيات السياسية ستتغير بعد عيد الفطر في ليبيا،مرجحا أن يتغير موقف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا.

السعداوي وفي تصريح لموقع”إرم نيوز“ الإماراتي أوضح أن باشاآغا لا يمكن أن ينتقل إلى المطالبة بالانتخابات خلال شهر يوليو مباشرة، لكنه سيطالب بانتخابات في وقتها في مسعى لدفع الجميع نحو هذه الانتخابات،منوها إلى أن تصريحه الأخير يشكل بداية التحول وتغيير موقفه من الأزمة.

وأكد أن باشاآغا وجد أن عملية إنهاء أزمة الحكومتين أمر غير ممكن والدبيبة دفع نحو الانتخابات البرلمانية في شهر 6 لكن هو الآن بعد فشله في دخول طرابلس يحاول أن يدفع باتجاه إجراء الانتخابات.