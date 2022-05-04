الصومال – نفذت “حركة الشباب” الصومالية، امس هجوما على قاعدة عسكرية في الصومال حيث تتمركز قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأفاد قائد عسكري محلي وشهود، لوكالة “فرانس برس”، بأن مقاتلي “حركة الشباب” المدججين بالسلاح هاجموا قاعدة عسكرية في الصومال، حيث تتمركز قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي.

وأوضح القائد العسكري الصومالي محمد علي، أن “الارهابيين هاجموا قاعدة للجيش البوروندي، خارج سيل باراف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ووقع قتال عنيف وسقطت ضحايا من الجانبين، لكن ليس لدينا مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث حتى الآن”.

وأضاف: “لقد شنوا الهجوم بانفجار سيارة مفخخة قبل اندلاع تبادل كثيف لإطلاق النار”.

وأصدرت حركة الشباب، بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: أ ف ب