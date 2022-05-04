العراق – أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، بأن صاروخ كاتيوشا سقط بالقرب من المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط العاصمة بغداد، دون وقوع إصابات.

وقال المصدر وهو ضابط في الشرطة للأناضول، إن “صاروخ كاتيوشا سقط فجر اليوم، في شارع أبو نؤاس القريب على أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد”، مشيراً إلى أن ذلك “لم يتسبب بوقوع إصابات”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “قوات من الشرطة والجيش فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات التي أطلقت الصاروخ”.

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين مبنى الحكومة والبرلمان إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنها السفارة الأمريكية.

وتتعرض السفارة الأمريكية والمواقع العسكرية التي تضم قوات التحالف في العراق إلى هجمات صاروخية متواصلة، حيث تتهم واشنطن فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران بتنفيذ تلك الهجمات.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات الأخير في البلاد.

وأبرمت بغداد وواشنطن، في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقا يقضي بانسحاب هذه القوات بحلول نهاية 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة القوات العراقية.

الأناضول