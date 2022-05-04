فيينا – قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 4% بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عزمها فرض عقوبات جديدة على روسيا تتضمن فرض حظر على شراء النفط الروسي.

وبحلول الساعة 14:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.99% إلى 106.5 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.86% إلى 109.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

المصدر: RT + بلومبرغ