ليبيا – قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاآغا، اليوم الأربعاء، إنه فوجئ بالمقال الذي نشرته جريدة “تايمز” البريطانية منسوبًا إليه.

باشاآغا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أضاف:”فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية ، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة و المحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة”.

يشار إلى أن صحيفة الايمز البريطانية قد نشرت تصريحات على لسان باشاآغا تؤكد طلبه من بريطانيا على أن تكون حكومته الشريك الأفريقي في مواجهة روسيا وأن حكومته تطلب مساعدة بريطانيا لمساعدة ليبيا في جعل العالم يتخلى عن النفط الروسي بدعم قطاع النفط الليبي.