برينتفورد الإنجليزي يحاول الإبقاء على إريكسن

برينتفورد الإنجليزي يحاول الإبقاء على إريكسن

إنجلترا – أبدى توماس فرانك مدرب برينتفورد الإنجليزي تفاؤله إزاء إمكانية استمرار صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن مع الفريق اللندني لما بعد الصيف المقبل.

وكان إريكسن انضم لصفوف برينتفورد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأبرم عقدا لمدة ستة أشهر حتى 30 يونيو المقبل.

ولعب النجم الدنماركي البالغ 30 عاما دورا حاسما في إنقاذ الفريق، بعدما نجح برينتفورد، منذ مباراته الأولى معه في 26 فبراير الماضي، في تحقيق 5 انتصارات وتعادل وحيد مقابل ثلاث هزائم.

وقال فرانك عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام مانشستر يونايتد في ختام الجولة الـ35 من “البريميرليغ” أمس الاثنين: “أنا شخص إيجابي دوما”، مضيفا: “دائما أؤمن أن لدينا حظوظا جيدة، أعتقد أنه (إريكسن) سعيد هنا ويستمتع بكرة القدم، إنه قرار ينبغي عليه اتخاذه بنهاية الموسم”.

المصدر: وكالات