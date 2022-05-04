تونس – أكدت السلطات التونسية على التزامها التام بضمان حريات الصحافة والإعلام والرأي والتعبير.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، أمس الثلاثاء، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: “تونس تؤكد التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير (..) والمضي قدما نحو ضمان صحافة حرة ومسؤولة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي”.

وأضاف البيان: “مدعوون جميعا، حكومات ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام، إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان، لتعزيز حرية الصحافة، وضمان حق النفاذ إلى المعلومة، مع احترام الخصوصية”.

وتابع: “تونس ستواصل من خلال دورها الريادي في مجلس حقوق الإنسان، عبر تقديم مشروعي القرارين المتعلقين بسلامة الصحفيين وحماية حرية التعبير على الإنترنت، لتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز حرية الصحافة”.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 بعد أن كانت في المركز 73 العام الماضي.

المصدر: RT