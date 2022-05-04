مصر – أثار قرار السلطات المصرية فرض رسوم دخول على الكويتيين، موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت العديد من الكويتيين إلى مطالبة سلطات بلادهم بالمعاملة بالمثل.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت رسم دخول بقيمة 25 دولارا أمريكيا، على كل كويتي يدخل مصر. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القرار يشمل كل الدول العربية وليس فقط الكويت، وقد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021.

ورغم أن القرار قديم، لكن تمت إثارته مؤخرا، وذلك بعد تداول نشطاء صور لرسم الدخول، مما أثار جدلا واسعا وعدة تساؤلات عن أسباب القرار، خاصة أن الكويت أعلنت الشهر الماضي عن حزمة استثمارات جديدة في مصر بمليارات الدولارات، لدعم الاقتصاد المصري.

من جهته، أكد النائب الكويتي حمد المطر على أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير الخارجية عن أسباب الرسوم المصرية على الكويتيين، مضيفا: “سأتقدم باقتراح برغبة لفرض رسوم لكل من يريد الدخول للكويت، 25 دولارا كمعاملة بالمثل (عمل/سياحية/تجارية/زيارة)”.

يذكر أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزير الداخلية، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان وقطر منذ 2017، بواقع 25 دولارا من الزائرين غير المعفيين مقابل الفيزا السياحية لمصر لسفرة واحدة.

المصدر: RT