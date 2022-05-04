روسيا – بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عبر الهاتف العلاقات الثنائية بين البلدين والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان نشر اليوم: “تم بحث وضع العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس”.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على النية المتبادلة لتعزيز علاقات الشراكة والتحالف الروسية البيلاروسية.

وأضاف: “تم التطرق إلى بعض جوانب التعاون في إطار مشاريع التكامل في المنطقة الأوراسية، بما في ذلك التحضير للاجتماع القادم لقادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي”.

المصدر: نوفوستي