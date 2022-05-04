القدس – حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، إسرائيل مسؤولية منع إقامة أذان العشاء عبر السماعات الخارجية في المسجد الأقصى بالقدس.

جاء ذلك في بيان للحركة على خلفية قطع السلطات الإسرائيلية أسلاك السماعات الخارجية التابعة للمسجد الاقصى قبل موعد آذان العشاء امس الثلاثاء.

وقالت الحركة: “إن إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على منع رفع آذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى هو تعدّ وانتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى، وإمعان في استفزاز مشاعر شعبنا الفلسطيني والمسلمين كافة”.

ووصفت الحركة منع الأذان بـ “الجريمة في إطار استمرار سياسة التهويد، وتوعدت بمواجهة ذلك بكل قوة، وعدم السماح بتمريره”.

ومساء الثلاثاء، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية)، أن “السلطات الإسرائيلية قطعت أسلاك السماعات الخارجية التابعة للمسجد الاقصى، قبل موعد آذان العشاء”.

وأضافت في بيان، أن “قطع أسلاك السماعات الخارجية، جاء بسبب إلقاء كلمات لمسؤولين إسرائيليين، في منطقة (حائط البراق) الملاصقة للمسجد الأقصى”.

وتزامنت كلمات المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتصوغ، مع ما يسمى بـ “يوم الذكرى” في إسرائيل، الذي يتذكر فيه اليهود قتلاهم في المعارك.

واقتصر رفع الآذان، على السماعات الداخلية بالأقصى، بحسب بيان دائرة الأوقاف الإسلامية.

الأناضول