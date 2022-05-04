الولايات المتحدة – كشفت والدة الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، عارضة الأزياء، ماي ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، عن نصيحة قدمها لها نجلها حين كان يبلغ من العمر 14 عاما.

وقالت ماي في تغريدة على صفحتها في موقع “تويتر”، إن إيلون طلب منها قبل 35 عاما أن تشتري بعض الأسهم في شركة “تسلا”، التي كان يؤمن بها للغاية، رغم توصيات صديقها سمسار البورصة، بأن الاستثمار في هذه الشركة فكرة سيئة.

وشاركت ماي القراء تلك الواقعة التاريخية، بعد أن قدم ابنها حاليا بعض النصائح المتعلقة باختيار الأسهم، حيث طلب أغنى رجل في العالم من متابعيه أن يشتروا الأسهم في شركات تصنع منتجات يؤمنون بها، وألا يصابوا بالذعر حين تصاب الأسواق بالهلع.

ونشرت ماي مثالا عمليا على فلسفة ابنها الملياردير في الاستثمار، حيث قالت إنها استثمرت نحو ألف راند جنوب إفريقي (أي ما يعادل نحو ألف دولار أمريكي وقتها) في أسهم أوصى بها ابنها الفتى آنذاك في الثمانينيات، وهو المبلغ الذي كانت مستعدة لخسارته في ذلك الوقت.

لكن إيمان إيلون موسك بالشركة أتى ثماره سريعا لتتضاعف قيمة الاستثمار 3 مرات، لكن حين أصيبت عارضة الأزياء (والدته) بالهلع باعت أسهمها.

وكتبت على “تويتر” مخاطبة ابنها: “لم تكن سعيدا بما فعلته أنا، لأن أسعار تلك الأسهم واصلت الارتفاع”.

تجدر الإشارة إلى أن ماسك باع منذ أيام ما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم شركة “تسلا” التي يترأسها، بعد إعلانه عن صفقة ضخمة بقيمة 44 مليار دولار لشراء “تويتر”.

المصدر: RT