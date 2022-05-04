إيطاليا – دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى البدء “فورا” بمفاوضات رسمية لضم كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال دراغي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه فيما عزز الاتحاد الأوروبي وحدته من خلال دعم أوكرانيا، فإن “انضمام الدول التي تظهر تطلعات أوروبية لا يمثل تهديدا لاستمرار المشروع الأوروبي، بل هو جزء من تحقيقه”.

وأضاف: “إيطاليا تؤيد البدء فورا بمفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وفقا للقرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في مارس 2020”.

وتابع: “كذلك نريد إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات مع صربيا ومونتينيغرو وإيلاء اهتمام أكبر للتطلعات المشروعة للبوسنة والهرسك وكوسوفو”.

وأردف قوله: “نحن نؤيد دخول كل هذه الدول (إلى الاتحاد الأوروبي) ونريد أيضا ضمّ أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب علينا المضي قدما في ذلك بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: “أ ف ب”