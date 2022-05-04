كوريا ش – أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي نحو البحر الشرقي، فيما ذكرت وكالة “كيودو” اليابانية أن الصاروخ سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.

وذكرت وكالة “يونهاب” في وقت سابق، اليوم الأربعاء، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن السلطات الكورية الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة تجاه بحر اليابان.

وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي يعمل على تحليل ما حدث، ويرجح أن يكون ما تم رصده هو صاروخ باليستي.

بدورها أعلنت اليابان أن الصاروخ حلق على مسافة حوالي 800 كيلومتر، وبلغ ارتفاعا يقدر بحوالي 500 كيلومتر.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الحكومة شكلت فريق طوارئ يضم ممثلين عن الوزارات الرئيسية في مكتب رئيس الوزراء على خلفية إطلاق صاروخ كوري شمالي، لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالإطلاق الجديد.

وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يزور روما، تعليمات للحكومة بتقديم معلومات دقيقة على وجه السرعة للرأي العام، وتأكيد سلامة السفن والطائرات، والاستعداد التام للمواقف غير المتوقعة.

المصدر: يونهاب