إنجلترا – قلب ليفربول الإنجليزي تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه فياريال الإسباني إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فياريال بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق السنغالي بولايي ديا والفرنسي فرانسيس كوكولين في الدقيقتين 3 و41 على التوالي.

وفي الشوط الثاني انتفض ليفربول وقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كل من البرازيلي فابينيو والكولومبي لويس دياز والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 62 و67 و74 على الترتيب.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الفرنسي إيتيان كابوي عقب نيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية للبطولة القارية بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-2، عقب فوزه الأسبوع الماضي في إنجلترا بهدفين دون مقابل.

وسيتنافس ليفربول على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية في المربع الذهبي بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي من المقرر أن يستضيفها غدا الأربعاء ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل الفريق الملكي، علما أن لقاء الذهاب بينهما على ملعب “الاتحاد” الثلاثاء الماضي انتهى بفوز السيتي 4-3.

المصدر: RT