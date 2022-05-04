إنجلترا – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشجعة لفريق مانشستر يونايتد تتوسل باكية الأوروغوياني إيدينسون كافاني عدم الرحيل عن فريق “الشياطين الحمر”.

وقام كافاني الذي كان يحمل طفله باحتضان المشجعة ووقع لها على لوحة كانت بحوزتها مرسوم وجهه عليها، وقبل منها هدية.

ويبدو أن المشجعة من عشاق النجم الأوروغوياني الذي ينتهي عقده مع “الشياطين الحمر” في نهاية الموسم الجاري، ولا توجد مؤشرات إيجابية لتجديده.

وذكرت العديد من التقارير أن كافاني البالغ 35 عاما يدرس حاليا العديد من العروض للرحيل عن أسوار “أولد ترافورد”.

المصدر: وكالات