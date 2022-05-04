ألمانيا – صرح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بأن حظرا أوروبيا تدريجيا لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى “اضطرابات” في الإمدادات وارتفاع الأسعار.

إلا أن وزير الاقتصاد الألماني أعرب عن “تأييده للمشروع (حظر النفط الروسي بشكل تدريجي) بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو”، وفقا لما ذكرته وكالة “فرانس برس”.

وقال الوزير للصحفيين، عقب اجتماع حكومي اليوم: “قلت عدة مرات أنه لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، وخصوصا اضطرابات إقليمية”.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

وعقب هذا الإعلان قفزت أسعار النفط بنحو 4%، وجرى تداول عقود “برنت” عند مستوى 110 دولارات للبرميل.

المصدر: RT + أ ف ب + نوفوستي