فيينا – صعدت أسعار النفط في بداية تعاملات الخميس، مستفيدة من إعلان المفوضية الأوروبية خططا لحظر النفط الخام الروسي اعتبارا من نهاية 2022.

واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع، تنفيذ الأعضاء الـ 27 حظرا كاملا للنفط الروسي بحلول نهاية 2022، يرافقه حظر لمشتقات الوقود، لكن لم يقرّ بعد، بسبب عدم التوافق بين الأعضاء.

وعند الساعة (06:10 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.10 بالمئة أو 1.16 دولار، إلى 111.27 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.90 بالمئة أو 97 سنتا إلى 108.77 دولارات للبرميل.

وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات بعد كل من الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط إنتاج يومي 11.2 مليون برميل، منها قرابة 10.4 ملايين برميل من النفط الخام.

الأناضول