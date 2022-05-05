بغداد – أفاد مراسل RT في العراق، امس بتعرض منزل وكيل وزارة الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات، بصاروخ كاتيوشا.

وذكر المراسل أن صاروخ كاتيوشا سقط على منزل الفريق الأول أحمد أبو رغيف فجر اليوم في منطقة شارع أبي نؤاس بوسط بغداد.

وأضاف أن الاستهداف لم يسفر عن أي أضرار بشرية، واقتصر على الأضرار المادية فقط.

وقال المراسل إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أصدرت بيانا دانت فيه استهداف منزل الفريق أبو رغيف وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الوكالة إنه وبعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والارهاب وعصابات الجريمة المنظمة، حاول بعض الخارجين عن القانون، في فجر هذا اليوم، استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا، وكانت محاولة فاشلة، فقط أضرار في سياج المنزل”.

وأشارت إلى أنه وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الإنطلاق والعثور على منصة الإطلاق، وجار البحث عن الجناة.

وأكدت أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان”.

المصدر: RT