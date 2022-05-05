تركيا – أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا 7.25 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي، على أساس شهري، ليبلغ 69.97 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، خلال أبريل بواقع 7.67 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ 121.82 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك 34.46 بالمئة، وأسعار المنتجين 72.03 بالمئة اعتبارا من أبريل، مقارنة بمعدلات آخر 12 شهرا.​​​​​​​​​​​​​​

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

الأناضول