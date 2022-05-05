الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2021-22.

وأقيمت الثلاثاء والأربعاء مباراتا إياب الدور نصف النهائي من البطولة القارية حيث فاز ليفربول على مضيفه فياريال الإسباني 3-2، وتفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1.

بهذا ضرب ليفربول موعدا مع ريال مدريد في المباراة النهائية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 28 مايو الجاري.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

لاعب الوسط فرانسيس كوكلين (فياريال)

الحارس تيبو كورتوا (ريال مدريد)

لاعب الوسط برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

الجناح لويس دياز (ليفربول)

المصدر: twitter/ChampionsLeague