التونسية جابر تتأهل إلى نهائي بطولة مدريد على حساب الروسية ألكسندروفا

التونسية جابر تتأهل إلى نهائي بطولة مدريد على حساب الروسية ألكسندروفا

مدريد – صعدت التونسية أُنس جابر إلى المباراة النهائي لبطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بفوزها بمجموعتين دون رد اليوم الخميس على الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا في نصف نهائي المسابقة.

وحسمت النجمة التونسية البالغة 27 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين بسهولة، بواقع: 6-2 و6-3، خلال 58 دقيقة، لتتأهل إلى أول نهائي بطولة ماسترز في مسيرتها الاحترافية.

وستلاقي جابر في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائزة من المواجهة النصف النهائية الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأمريكية جيسيكا بيغولا والسويسرية جيل تيخمان.

المصدر: rsport.ria.ru