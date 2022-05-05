تونس – أعلنت الرئاسة التونسية امس الإعداد لتكوين لجنة وطنية ذات صبغة استشارية لتأسيس جمهورية جديدة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المشاركة ستكون مفتوحة لمن ساند “مسار التصحيح يوم 25 يوليو”.

ووفق بيان صدر عن الرئاسة، ستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، في حين تتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح البيان أن أعمال هذه اللجنة استشارية، كما أنها ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.

كما تطرق الرئيس التونسي خلال استقباله عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة لإنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية