الصين – أطلقت الصين، الخميس، 8 أقمار صناعية إلى مدارها على متن صاروخ ثنائي الأبعاد من طراز “لونغ مارش 2 دي”.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية، أنه “تم إطلاق القمر الصناعي جيلين 1 كوانفو 01 سي، مع 7 أقمار أخرى من طراز جيلين 1 قاوفن 03 دي، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي (شمال)”.

وأضافت أن “الأقمار الصناعية الثمانية دخلت إلى المدار المحدد مسبقا بنجاح”.

وتم الإطلاق في الساعة 10:38 صباحا بتوقيت بكين (02:38 تغ)، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت الوكالة أن “جيلين 1 كوانفو 01 سي، الذي يمتاز بتغطية واسعة، يوفر خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات مثل موارد الأرض، واستكشاف المعادن وبناء المدن الذكية”.

وتعتبر هذه المهمة رقم 419 لسلسلة صواريخ “لونغ مارش”، وفق “شينخوا”.

الأناضول