الرباط – أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، امس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ارتفعت 56 بالمئة خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق تقرير للمكتب، المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي مع الخارج، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.86 مليارات درهم (387 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2022، ارتفاعا من 2.42 مليار درهم (243 مليون دولار) في الربع المناظر من 2021.

وأوضح أن تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج ارتفعت 8.3 بالمئة خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبلغت هذه التحويلات نحو 22.9 مليار درهم (2.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2022، ارتفاعا من 21.1 مليار درهم (2.1 مليار دولار) خلال الربع المناظر من 2021، وفق تقرير مكتب الصرف.

ويصل عدد المغتربين إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية.

الأناضول