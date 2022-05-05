الرباط – أظهرت بيانات رسمية، امس ارتفاع حجم التمويلات الإسلامية بالمغرب في مارس/ آذار الماضي 37.1 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ نحو ملياري دولار.

وقال البنك المركزي، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن “تمويلات البنوك التشاركية (الإسلامية) بلغت نحو 20 مليار درهم (حوالي ملياري دولار) خلال مارس الماضي”.

وأوضح البنك أن قطاع العقار استأثر بنحو 17.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) من إجمالي التمويلات الإسلامية في مارس، ونحو 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) تمويلات استهلاكية.

وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا، واصلت تمويلات البنوك التشاركية (الإسلامية) بالمغرب نموها الإيجابي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال “المركزي” إن تمويلات المصارف الإسلامية لقطاع العقار، بلغت 14.6 مليار درهم (1.46 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2021، ارتفاعا من 9.4 مليارات درهم (940 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2020.

ورخص المغرب رسميا في يوليو/ تموز 2017، للبنوك التشاركية بالعمل للمرة الأولى، بعد إقرار المملكة لقانونها الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2015.

الأناضول