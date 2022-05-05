فيينا – وسعت أسعار النفط الخام، امس مكاسبها مرتفعة بنحو 4 دولارات في التعاملات المسائية؛ إثر إعلان المفوضية الأوروبية عن مقترح حظر تدريجي لواردات النفط من روسيا.

وبحلول الساعة 11:45 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم يوليو/تموز، عند 108.78 دولار للبرميل، بارتفاع 3.81 دولار أو بنسبة 3.63 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو/حزيران، 3.92 دولار أو بنسبة 3.83 بالمئة، إلى 106.33 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لايين إن المفوضية سلمت الدول الأعضاء (27 دولة)، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مقترحا بحظر واردات الخام، عبر البحر والأنابيب، في غضون 6 أشهر، والمنتجات المكررة حتى نهاية عام 2022.

ويأتي هذا المقترح، ضمن حزمة سادسة من العقوبات على موسكو، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتؤمن روسيا حوالي 30 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام و15 بالمئة من المنتجات المكررة، إضافة إلى نحو 45 بالمئة من واردات الغاز للتكتل.

ويفترض أن تصادق حكومات دول الاتحاد الـ27، بالإجماع، على المقترح حتى يصبح نافذا.

وتلقت أسعار النفط، أيضا، دعما من بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي بتراجع مخزونات الخام بحوالي 3.5 ملايين برميل، الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض بأقل عن مليون برميل، ما يعكس نقصا الإمدادات في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية بشأن مخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء.

وتغلب الأسواق مخاوف نقص الإمدادات جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو، على مخاوف الطلب جراء اتساع إجراءات الإغلاق في الصين، ثاني أكبر مستهلك النفط، والتي تشهد تزايدا في إصابات فيروس كورونا.

الأناضول