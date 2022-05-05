اليمن – حثت منظمة “اليونيسكو” ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحوثيين على إطلاق سراح موظفيهما اللذين احتجزا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في صنعاء.

وذكر البيان أنه وعلى الرغم من تأكيد الحوثيين، مرارا في نوفمبر بأنه سيطلق سراح الموظفين فورا، فإن مكان وجودهما لا يزال مجهولا، مؤكدا أن “اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قلقتان على سلامتهما”.

وفي هذا الصدد، حثت اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الحوثيين على ضمان سلامة الموظفَين المعنيَين وعلى إطلاق سراحهما دون مزيد من التأخير، مذكرة أن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي والتي تعد أساسية لحسن أداء مهامهم الرسمية.

وكان الحوثيين قد أطلقوا في أواخر الشهر الماضي سراح 12 محتجزا من الرعايا الأجانب، من إثيوبيا والهند وإندونيسيا والفلبين وميانمار والمملكة المتحدة. الأمر الذي رحب به المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وشجع الجانبين على مواصلة تعاونهما مع مكتب المبعوث الخاص للإفراج عن جميع السجناء.”

المصدر: UN news