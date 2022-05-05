بنغلاديش – اعتقلت الشرطة البنغالية، ما لا يقل عن 450 لاجئا من الروهينغا أثناء احتفالهم بعيد الفطر على أحد الشواطئ الشعبية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، رفيق الاسلام، لوكالة “فرانس برس”، إن الضباط نفذوا مداهمات في بلدة كوكس بازار في ساعة متأخرة من مساء أمس، في ثاني ايام عطلة العيد”.

وأضاف: “اعتقلوا أكثر من 450 من الروهينغا” في أحد أكبر الشواطئ في العالم.

وأوضح أن “المداهمات تأتي في إطار إجراءات أمنية في كوكس بازار، أكبر منطقة منتجعات في البلاد، وتستقطب ملايين السياح خلال مواسم الأعياد بما في ذلك عيد الفطر”.

ويمنع حوالي 920 ألف لاجئ من الروهينغا معظمهم من المسلمين في بنغلاديش من مغادرة معسكرات الأسلاك الشائكة في جنوب شرق البلاد حيث ظلوا عالقين منذ سنوات.

وفر معظمهم إلى بنغلاديش بعد هجوم عسكري في ميانمار المجاورة عام 2017 صنفته الولايات المتحدة في مارس بأنه إبادة جماعية.

المصدر: AFP