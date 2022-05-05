ليبيا – كشف الرئيس المكلف برئاسة نقابة النفط خيري بن عطية عن آخر المستجدات بخصوص إغلاق الحقول والموانئ النفطية، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط وجهت نداء قبل فترة بإعادة التصدير من ميناء زويتينة، وكان هناك استجابة ورفع جزئي وتخفيف العبء على الخزانات وميناء زويتينه.

بن عطية قال في تصريح لقناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن العواقب المترتبة على عملية الإغلاق ستسبب بمشاكل في خطوط الإمداد والأنابيب والخزانات والإقفالات أصبحت متكررة واستخدام النفط كوسيلة ضغط في جميع الأزمات بحسب قوله.

وأضاف: “المفروض أن هذا القطاع اقتصاد للبلاد ويقف عليه دخلها! ومفروض أن يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وهذه الإقفالات ربما تسبب في هز معنويات العاملين في قطاع النفط، أصبح موضوع الإقفال متكرر أكثر من اللازم”.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في نداءها طالبت من الناس الخيرين التدخل لإعادة التصدير من ميناء زويتينة، نظرًا للظروف ووجود النفط داخل الخزانات خوفًا من كارثة بيئية داخل الميناء وخطوط الإمداد، وتم الاستجابة ورفعت القوة القاهرة عن ميناء زويتينة لفترة محددة.