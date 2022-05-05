ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي في مباراة “مجنونة” ويتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي في مباراة “مجنونة” ويتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

إسبانيا – تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عن طريق نجمه الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ73.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء قلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق نجمه البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 ليتعادل الفريقان 5-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي 4-3.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين، حسمهما الفريق الملكي لمصلحته عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول من ركلة جزاء.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية للبطولة القارية العريقة للمرة الـ17 في تاريخه بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع ليفربول الإنجليزي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى على حساب فياريال الإسباني.

المصدر: RT