إسبانيا – عادل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق بالفريق الملكي بعدما سجل هدفا في شباك مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وسجل بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن بنزيما سجل 10 أهداف في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليكون أكثر لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف بجانب رونالدو الذي فعلها في موسم 2016-2017 وكان وقتها يلعب بقميص ريال مدريد.

كما عزز بنزيما صدارته لترتيب هدافي “التشامبيونزليغ” هذا الموسم برصيد 15 هدفا.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 ليتعادل الفريقان 5-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي 4-3.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين، حسمهما الفريق الملكي لمصلحته عن طريق هدف بنزيما.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية للبطولة القارية العريقة للمرة الـ17 في تاريخه بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع ليفربول الإنجليزي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى على حساب فياريال الإسباني.

المصدر: RT